RAMS Park'ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali'nde Başkan Erdoğan'a özel koreografi
Türkiye genelinde 700 binden fazla öğrencinin katılımıyla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, RAMS Park'ta düzenlenen görkemli finalle sona erdi. Fatih Sultan Mehmet'ten II. Abdülhamid'e ve Başkan Erdoğan'a uzanan dev koreografi törene damga vurdu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yaz okullarının kapanış programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta on binlerce öğrenci ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 81 ilinde spordan Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredatla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, bu yıl 700 binin üzerinde ortaokul öğrencisine ev sahipliği yaptı. Yaz dönemi boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, dev buluşmayla sezonun finalini yaptı.
Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.
GÖRKEMLİ KOREOGRAFİ DAMGA VURDU
Programda Başkan Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından özel bir koreografi gösterisi sunuldu.