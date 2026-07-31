RAMS Park’ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali’nde Başkan Erdoğan’a özel koreografi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yaz okullarının kapanış programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta on binlerce öğrenci ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde spordan Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredatla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, bu yıl 700 binin üzerinde ortaokul öğrencisine ev sahipliği yaptı. Yaz dönemi boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, dev buluşmayla sezonun finalini yaptı.

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.