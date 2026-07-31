RAMS Park'ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali'nde Başkan Erdoğan'a özel koreografi

Türkiye genelinde 700 binden fazla öğrencinin katılımıyla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, RAMS Park'ta düzenlenen görkemli finalle sona erdi. Fatih Sultan Mehmet'ten II. Abdülhamid'e ve Başkan Erdoğan'a uzanan dev koreografi törene damga vurdu.

RAMS Park’ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali’nde Başkan Erdoğan’a özel koreografi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yaz okullarının kapanış programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta on binlerce öğrenci ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

RAMS Park’ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali’nde Başkan Erdoğan’a özel koreografi

Türkiye'nin 81 ilinde spordan Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredatla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, bu yıl 700 binin üzerinde ortaokul öğrencisine ev sahipliği yaptı. Yaz dönemi boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, dev buluşmayla sezonun finalini yaptı.

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

RAMS Park’ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali’nde Başkan Erdoğan’a özel koreografi

GÖRKEMLİ KOREOGRAFİ DAMGA VURDU

Programda Başkan Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından özel bir koreografi gösterisi sunuldu.

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RAMS Park’ta tarihi buluşma: TÜGVA Yaz Okulu Finali’nde Başkan Erdoğan’a özel koreografi

Tribünlerde açılan dev koreografide; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra TÜGVA'lı gençlerin illüstrasyonlarına yer verildi. Görsel şölen oluşturan koreografi, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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