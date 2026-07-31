SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rams İstanbul Stadyumu'nda düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulları Finali"nde konuşuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"TÜGVA Gençlik Vakfı Yaz Okulu Finali'nde hep birlikte beraberiz. Fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da hepimiz bir aradayız. Siz gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri ışıl ışıl parlıyor.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Buradan gönül coğrafyamızdan ve dünyanın farklı bölgelerinde bizleri takip eden, dua eden tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımız yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yürekleri onlarla beraber atıyor.

Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu samimiyetinizi imanla atan şu kalplerinizi toplu duran şu yüreklerinizi en usta ressam çizemez.

TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik programına haline geldi. TÜGVA yaptıklarıyla göğsümüzü kabartıyor."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör