Türk Hava Kuvvetleri’ne NATO’dan kritik görev! F-16’lar Estonya’ya intikal etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin, NATO'nun müttefik hava sahasını koruma ve ortak savunma kararlılığına yönelik güçlü katkısını sürdürdüğü bildirildi. Bakanlık açıklamasında, hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet F-16 ve 76 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne intikal etti" bilgisi paylaşıldı.

GÖREV 30 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Türk savaş uçakları ve askeri personelinin Estonya'daki görev süresinin 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, "Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör