Türkiye’den Japonya’ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kumamoto'daki depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına taziye dileklerinin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kumamoto'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi yaşamını yitirmişti. 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Eyaletteki tüm enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.