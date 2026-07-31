Üniversite affı Meclis’ten geçti
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği af düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde, hazırlık sınıfları dahil üniversitelerden ilişiği kesilen tüm eski öğrencilere yeniden kayıt hakkı verildi. Bu programlarda öğrenciliği sona erenler, 4 ay içinde eski üniversitelerine başvurmaları koşuluyla aftan yararlanacak. Askere alınmış öğrenciler, terhisten sonra 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Polis Akademisi ve askeri okullardan ilişiği kesilenler af kapsamına alınmayacak. Başvuruları kabul edilenler yeni dönemde öğrenimlerine devam edebilecek.
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