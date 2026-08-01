AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de sürüyor

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'de düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı kapsamında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

AK Parti’nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli’de sürüyor
AA

Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen programa, 18-30 yaşlarındaki yaklaşık 500 genç katıldı.

AK Parti’nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli’de sürüyor

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kampta insan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin eğitim ve söyleşi programlarının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor.

AK Parti’nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli’de sürüyor

Program kapsamında gençlerle buluşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Yalçın ve İbiş, gündeme ilişkin ve gençlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti’nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli’de sürüyor

Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

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