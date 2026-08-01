AK Parti’nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli’de sürüyor

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kampta insan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin eğitim ve söyleşi programlarının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor.