Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü!
AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YAŞAR GÜLER #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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