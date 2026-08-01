Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör