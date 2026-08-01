Belediye bir işi daha yarım bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir yatırımı daha öngörüsüzlük kurbanı oldu. İZBB tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Çiğli Kipa Taşıt Üst Geçidi'nde çalışmalar durdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı projelerde yaşanan zaman kayıpları tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çiğli Kipa Taşıt Üst Geçidi Projesi'nde çalışmaların durduğunu belirterek belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi. Saygılı konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimler İzmir'i yarım bırakılan projeler şehri haline getirdi. İşte bunun örneklerinden biri de Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü projesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü'nün yapımına geçtiğimiz mart ayında büyük vaatler ve geniş tanıtımlarla başladı. Ancak aradan geçen zamana rağmen ortada ilerleyen bir çalışma yok" dedi.