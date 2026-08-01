Belediyeden maaş için hesap zamanı
Rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisine ait şirketlerde çalışan personelin sigortalarını belediyeden bağlattığı, bazı çalışanlara da şirketlerinden mesai parası, belediyeden de çalışmadıkları halde maaş ödedikleri ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da bir otelde 21 yaşındaki bir belediye çalışanıyla yakalanmıştı. Yalım'ın polise otel odasının kapısını bornozla açtığı görüntüleri günlerce konuşulmuştu.