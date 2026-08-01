CHP’deki ‘Truva Atları’ disipline
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, yeniden CHP'yi ele geçirebilmek amacıyla CHP içerisinde bırakıldığı öne sürülen siyasilere net mesaj verdi. Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke başta olmak üzere CHP'den istifa etmeyip Yeni Parti'ye çalışan isimleri hedef alan Sarı, "Bir siyasi parti üyesiyseniz ona uygun hareket etmeniz gerekir. Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meseledir. Biz bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup, başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz" dedi.
"CHP şaibeli insanların partisi olamaz" ifadelerini kullanan Sarı, Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurarak CHP geçmişini tamamen silme gayreti içerisinde olduğunu da ima ederek, "Kendileri 'Biz CHP'nin bagajlarından kurtuluyoruz, biz artık CHP'den ayrıyız' diyorlar. Geçmiş kararları hep birlikte aldık. CHP bir bagajsa biz bu bagajı taşımaya hazırız ve taşıyoruz" diye konuştu.
"CHP şaibeli insanların partisi olamaz" ifadelerini kullanan Sarı, Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurarak CHP geçmişini tamamen silme gayreti içerisinde olduğunu da ima ederek, "Kendileri 'Biz CHP'nin bagajlarından kurtuluyoruz, biz artık CHP'den ayrıyız' diyorlar. Geçmiş kararları hep birlikte aldık. CHP bir bagajsa biz bu bagajı taşımaya hazırız ve taşıyoruz" diye konuştu.