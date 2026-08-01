Gazzeli Ramazan: Erdoğan bir liderden fazlası

Gazze'de yaşanan insanlık dramını sosyal medya paylaşımları ve kaleme aldığı eserlerle dünyaya duyuran Filistinli çocuk yazar ve içerik üreticisi Ramazan Ebu Jazar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in ağırladığı Jazar, "Türkiye benim ikinci vatanım. Türkiye'yi çok seviyorum. Çocukluktan beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşurken izler, Müslümanları savunurken ortaya koyduğu duruşu hayranlıkla takip ederim. Erdoğan bir liderden fazlası. O günlerde babama 'İnşallah ben de bir gün bu büyük liderle tanışırım' derdim. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağı gün Türk milletiyle birlikte aynı avluda buluşmayı umut ediyorum" dedi.