Gençlerimizi ruh köklerinden koparamazlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Rams İstanbul Stadyumu'nda gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ADETA BİR ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ

"Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları Finali'nde bir kez daha hep beraberiz. Yedi Tepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgârların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da; rengârenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen Türkiye Gençlik Vakfı'nın değerli yöneticilerine, teşkilat mensuplarına, gönüllülerine ve katkı sunan tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden; uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı; sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yâr ve yardımcısı olsun diyor; Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.

KELİMELERİN YETMEDİĞİ GÜZELLİK

TÜGVA'mız; yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın "O cevher ki ilahî ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek sinede yüktür." Millî ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan; taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak gençlerimizin hayatına dokundu ve yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız, sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvit eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz, birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldı. En önemlisi, geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı.

TÜRKİYE'YE YÖN VERECEKSİNİZ

Gençlik, bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet konularıyla buluşmasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların, sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır.

O GÜNLER ARTIK GERİDE KALDI

Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni, karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparlarsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üstlenen evlatlarımızı asla yalnız bırakmayız. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Sizler güçlü, dirayetli ve özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun kendinizden vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti ve hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi istiyorum. Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü ağartacağınıza, Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. "İnsan, zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesiyle insandır." diyen rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini bakın hangi sözlerle ifade ediyor: "Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade, terbiye ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır.

FİLİSTİN'İ UNUTMAYIN

"Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hani merhum Abdurrahim Karakoç diyor ya: "Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olun siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olun siz."

TÜGVA'NIN ÖNÜNÜ KAPATMAK İSTİYORLAR

Başkan Erdoğan, "Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız, işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor" dedi.

KOŞMAYA VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ise şöyle konuştu: "Başkası olmaya çalışan değil, kendisi olmayı başaran bir gençlik yetiştiriyoruz. İnancıyla güçlenen, değerleriyle yükselen bir gençlik yetiştiriyoruz. Allah şahidimiz olsun. Karanlığın çöktüğü, güneşin doğduğu her yere ulaşacağız. Dağın zirvesi de olsa, ovanın ortası da olsa aynı sofrada buluşacağız. Bu vatanın tek bir evladından, tek bir ferdinden, tek bir canından vazgeçmeyeceğiz. Damarda akan kan gibi, bir an bile durmadan, yılmadan, yavaşlamadan koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz."

TRİBÜNDE DEV PANKARTLAR AÇILDI

Coşkulu gecede RAMS Park tribünlerinde Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Sultan 2. Abdülhamid'in yanı sıra Erdoğan'ı TÜGVA'lı gençlerle gösteren dev posterler açıldı. Yaz Okulları Finali'ne özel hazırlanan film gösterildi. Ardından TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci konuşma yaparken, vakfın çalışmalarını anlatan faaliyet videosu izletildi. Yaz okullarında eğitim gören öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte tribünlerde "Bir Gençlik Geliyor Daima Aynı Ruhla" yazılı dev pankart açıldı.

ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Programın sonunda TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Başkan Erdoğan'a, Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşünü konu alan cam işleme tabloyu hediye etti. Daha sonra Başkan Erdoğan, Yaz Okulları'nı tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi. Bazı öğrencilerin Erdoğan'ın elini öptüğü program, hatıra fotoğrafının ardından Maher Zain, Arslanbek Sultanbekov, Fadıl Aydın ve Celal Karatüre'nin konserleri ile sahne gösterileri eşliğinde sona erdi.