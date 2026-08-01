İçişleri Bakanlığı duyurdu! Samsun’da uyuşturucu madde imalatçılarına operasyon: 132 kilo toz esrar ele geçirildi!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu;

132 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Sürücülüğünü yabancı uyruklu şüphelinin yaptığı TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edildi. Özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, TIR'da 132 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

"OPERASYONLARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör