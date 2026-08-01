İletişim Başkanı Burhanettin Duran: FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin yakalanması devletimizin kararlılığının somut bir göstergesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir." dedi.

Burhanettin Duran, "Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Duran, "Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır." sözlerini kullandı.