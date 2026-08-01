KAAN’dan tarihi mesaj: Yelkenler biçilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUŞAŞ), Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken yeni görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, KAAN'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri 'Yelkenler biçilecek' isimli mehter marşı eşliğinde paylaşıldı. Görüntüde, KAAN'nın taksi testini başarıyla tamamladığı görülürken teknik personel de görüntüde yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurtiçi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanıp geliştirilen savaş uçağı projesinde; KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/ süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

2028'DE TESLİM EDİLECEK

KAAN'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.