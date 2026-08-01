MSB, KKTC’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

MSB, KKTC’nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutladı
DHA

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük uğruna sergilediği onurlu direniş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #TÜRKİYE #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý