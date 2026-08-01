Parti değişti satış zihniyeti değişmedi
İzmir'de ilçe belediyeler biriken borçlar nedeniyle bütçelerinde oluşan kara deliği kapatmak için çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. Son satış haberi Kemalpaşa Belediyesi'nden geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek ilçe teşkilatı ile birlikte Yeni Parti'ye geçen Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen 2024 yılında satışa koyduğu fakat son anda vazgeçtiği taşınmazları tekrar satmak için belediye meclisinden yetki isteyecek. Bugün gerçekleşecek meclis toplantısında önerge kabul edilirse Kemalpaşa Belediyesi ilk etapta listedeki taşınmazlarla ilgili muhammen bedel tespiti yapacak. Ardından da duyurulacak gün ve saatte mülkiyeti Kemalpaşa Belediyesine ait 31 taşınmaz ihale ile satılacak.