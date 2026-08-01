Sinem Dedetaş tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla stanbul Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeyeye sevk helinin edilen şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde 6 şüpheli, yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre kurulan rüşvet çarkının, İBB'de ortaya çıkan 'EKOSİSTEM'le benzerliği dikkat çekti. Savcılık belediye iştiraki Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında 1.078 milyar TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; müteahhitlerden icbar yoluyla 361.39 milyon TL'nin tahsil edildiğini tespit etti. Soruşturma; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirilirken Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi.