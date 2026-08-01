SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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