SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist yakalandı! 15 Temmuz’da Başkan Erdoğan ve ailesinin konakladığı otele baskın yapan gruptaydı...

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan şahıslar kapsamında yürütülen operasyonda önemli bir firari yakalandı.

37 KİŞİLİK TİMİN FİRARİ SON ÜYESİ

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik darbeci timde yer aldığı belirtilen ve timin firari son üyesi olduğu değerlendirilen eski helikopter pilotu, ihraç yüzbaşı B.K.'nin izini süren güvenlik birimleri, analiz ve teknik takip çalışmalarını sonuçlandırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ile "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından arama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan B.K., 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.