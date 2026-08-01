  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA... Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediyeleri AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

SON DAKİKA... Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediyeleri AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

SON DAKİKA... Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediyeleri AK Parti’ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı.

3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE KATILDI

Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ŞİLE #TUZLA #ÇEKMEKÖY #HALİÇ KONGRE MERKEZİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý