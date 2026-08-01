SON DAKİKA... Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediyeleri AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.
SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalar yaptı.
3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE KATILDI
Törenin sonunda İstanbul'da AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanının rozetini taktı. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.