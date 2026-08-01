Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Cem Küçük Çorlu’ya sevk edildi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzlık soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Burçin Çevik İstanbul'dan Çorlu'ya getirildi. İkili, saat 10.30 sıralarında cezaevindeki kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Cem Küçük de aynı saatlerde Çorlu'ya getirildi.

Cem Küçük'ün de işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulduğu öğrenildi. Böylece tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile gazeteci Cem Küçük, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildi.