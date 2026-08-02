Adalet Bakanı Gürlek: Orman yangınlarının failleri adalet önüne çıkarılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetin yalnızca vatandaşların canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı olmadığı, aynı kararlılığın ormanlar, doğal varlıklar ve "Yeşil Vatan" için de gösterildiği ifade etti. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordinasyonunda orman yangınlarına ilişkin adli takip çalışmalarının sistematik ve etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla tüm delilleri titizlikle değerlendirdiği kaydedildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Gürlek, "1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir." dedi. Yangınların olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve teknik veriler doğrultusunda ayrıntılı şekilde incelendiği vurgulayan Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle araştırıldığı açıkladı.Bakan Gürlek açıklamasında, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, "Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi. Yeşil Vatan'ın milletin ortak emaneti ve gelecek nesillerin hakkı olduğuna dikkat çeken Gürlek, başsavcılıklar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ve yangınlara sebebiyet verenlerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını bildirdi.