Başarılarınız özgüven inşamızı kuvvetlendiriyor

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" gerçekleştirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen programa TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şampiyon öğrenciler ve aileleri katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında bu yıl YKS'de şampiyon olan 701 üstün zekâlı öğrencinin yüzde yüzüne öğrenim hayatları boyunca burs vereceklerini müjdeledi.

'GENÇLERİMİZ ÖZGÜVENLİ'

Programda konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi. Şimdi bu salondaki 701 şampiyona savunma teknolojilerinden herhangi bir konuda 'Bunu yapabilir misiniz?' diye sorsak bir taneniz bile 'Yapamayız' cevabını vermez. Bu, aldığınız bütün eğitim birikiminden daha önemlidir. Özgüveni olmayanın kendisine güveni olmaz. Kendisine güvenmeyenin millete güveni olmaz ve insanlığa faydası olmaz. Sizlerin bu başarıları, bizim millet olarak özgüven inşamızı daha da tahkim ediyor, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, TercihFest 2026"ya katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Bilal Erdoğan, üniversitenin dünyanın sosyal bilimler alanındaki mükemmeliyet ve araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini dile getirdi. Dünyanın çivisinin çıktığı, çalkantılı, öngörülemezliklerin yüksek olduğu çatışmalı bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, insanlığa yeni açılımlar sunabilecek, toplumların yaşadığı bunalım ve sorunlara çözüm üretebilecek lider düşünürlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yeni nesilleri çok daha farklı bir nosyonla yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, yazdığı kitap, makale ve konuşmalarıyla gençleri yeniden ilham sahibi yapabilecek düzeyde hakimiyeti olan fikir sahibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "21. Yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vadedecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var." Fikri bağımsızlıktan kastının, içine kapanmak olmadığını dile getiren Erdoğan, geçmişten gelen müktesebata ve bugünün dünyasının literatürlerine hakim olarak 21. Yüzyıl'a yön verecek fikir önderlerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Bu arada Bilal Erdoğan; AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca bu yıl 3'üncüsü Kocaeli'nde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikinci gününde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gündeme ilişkin ve gençlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu. daha da kuvvetlendiriyor" şeklinde konuştu.

ALTIN ÖĞÜTLER:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşmasında gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

Hayat inanmak ve mücadele etmektir. İnancınızı ve mücadelenizle diri tutun.

Cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin.

Köklerinizi, nereden geldiğinizi, hangi toprağın duasıyla boy verdiğinizi asla unutmayın. Bizi biz yapan, bu topraklarda dimdik ayakta tutan şey medeniyetimizin kadim değerleridir.

Sınırlarınızın son haddinde çalışmaya, fedakârlık yapmaya, uykusuz kalmaya razı olun.

Rotası ve menzili olmayan gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz. Hayatta bir ülkünüz, bir KIZILELMA'nız olsun.