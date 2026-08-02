Başkan Erdoğan’a suikast timinde yer alan FETÖ’cü, MİT’in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

Şahıs, olay günü güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştur. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin analizleri sonucunda teröristin izi bulunmuştur: Saha ve şehir analizleri, şahsın sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelenmiştir. Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda açık kaynak çalışmaları derinleştirilmiştir. Etkinlik ve görsel incelemeleri 2026 yılı Nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapılmıştır. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenmiştir" denildi.

HİÇBİR HAİN SAKLANAMAZ, HİÇBİR FİRAR SONSUZ DEĞİLDİR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Fiziki takip ve tarassut, şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptanmıştır. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alınmıştır. Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar TEM ekiplerimiz 01.08.2026 gecesi ortak operasyon yapmıştır. Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alınmıştır. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde aramalar yapılmıştır: Yapılan aramalarda 6.445.000 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirilmiştir. Bunlar 98 ata lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 Dolar, 2 bin 620 Euro ve 13 bin 535 Türk lirasıdır. Dijital ve örgütsel materyaller,1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel dokümanlar bulunmuştur. Ayrıca başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır" denildi. Açıklamanın devamında "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir; devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir" ifadeleri kullanıldı.

TAKİYEYİ İNANÇ, İHANETİ HİZMET, FİRARI KURTULUŞ SANDILAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yaptığı açıklamada, "Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur.

Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız" dedi.