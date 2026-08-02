Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Temmuz'da Etimesgut Belediyesine yönelik başlattığı "yolsuzluk" soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tamamı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.