DEM’li belediye mesajla işten attı
Diyarbakır'da DEM Partili merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, 22 işçinin işine son verdi. Belediye yönetimi tepki çeken kıyımlarla ilgili açıklama yapmadı. İşçiler ise duruma sert tepki gösterdi. İşten çıkarılan işçilerin Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı oturma eyleminde ise 760 gün geride kaldı.
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımları yaz döneminde de devam ediyor. Emekçileri üzen haber Diyarbakır'dan geldi. Kayapınar İlçe Belediyesi, haftanın son iş gününde 22 işçinin işine son verdi. Emekçiler, şok gelişmeyi mesai bitiminden sonra cep telefonlarına gelen kısa mesajla öğrendi. Hem işçiler hem Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası işçi kıyımlarıma sert tepki gösterdi. Hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarılan işçilerin konuyu yargıya taşıyacağı kaydedildi. Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Partili belediyeler 28 ayda 2 bin kişiyi işten attı.
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımları yaz döneminde de devam ediyor. Emekçileri üzen haber Diyarbakır'dan geldi. Kayapınar İlçe Belediyesi, haftanın son iş gününde 22 işçinin işine son verdi. Emekçiler, şok gelişmeyi mesai bitiminden sonra cep telefonlarına gelen kısa mesajla öğrendi. Hem işçiler hem Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası işçi kıyımlarıma sert tepki gösterdi. Hiçbir gerekçe sunulmadan işten çıkarılan işçilerin konuyu yargıya taşıyacağı kaydedildi. Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Partili belediyeler 28 ayda 2 bin kişiyi işten attı.