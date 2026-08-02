Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Dirençli Şehirler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen yeniden inşa çalışmalarını değerlendirdi.

Deprem döneminde ortaya atılan "Devlet nerede?" söylemlerine tepki gösteren Kurum, devletin ilk günden itibaren tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti. Kurum, "Devlet nerede diyenlere 500 bin konutla cevap verdik" ifadelerini kullandı.

500 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Geçen yıl sonu itibarıyla deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlandığını, bu yıl ise parkları, meydanları ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte yaklaşık 500 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, yerinde dönüşüm kapsamında 120 bin konutun yapımının da sürdüğünü açıkladı.

11 ilde, 3 bin 500 şantiyede çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kurum, bu ölçekte ve bu hızda gerçekleştirilen yeniden inşa sürecinin dünyada benzerinin bulunmadığını söyledi. Deprem dönemindeki eleştirilere de değinen Kurum, "Madem devlet yoktu, bu konutları kim yaptı?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ahbap Derneği hakkındaki hukuki sürece de değinen Kurum, milletin emanetlerine ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, devletin hukuk çerçevesinde gereken adımları atacağını belirterek afetlere dirençli şehirler hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

YENİ KONUT MÜJDESİ VERDİ

Bakan Kurum Kahramanmaraş'taki Toplu Açılış Töreni'nde ise deprem bölgesine yönelik yeni müjdeler verdi. Kurum, Kahramanmaraş'ta daha önce duyurulan 8 bin 200 konuta ek olarak 4 bin 500 yeni sosyal konut yapılacağını açıkladı.

YANGINZEDELERE GÜVENCE

Orman yangınlarına da değinen Bakan Kurum, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'de yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı ve yıkık toplam 68 bağımsız bölüm belirlendiğini açıkladı. Yangından etkilenen vatandaşlara seslenen Kurum, "Nasıl deprem bölgelerinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın da yuvalarını yapacağız. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır" dedi.