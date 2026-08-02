Eğitimde önemli gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Öğretmen eğitiminde dijital dönem!

"DİJİTAL VE VERİ TEMELLİ YENİ BİR DÖNEM"

Bakan Tekin, NSosyal'den yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mesleki gelişiminde dijital ve veri temelli yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi kapsamında, Öğrenme Kayıt Deposu ile Öğretmen Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir dijital altyapı oluşturduk. Dinamik Ders Dili Projemiz kapsamında geliştirilen teknoloji odaklı öğrenme senaryoları ile öğretmenlerimizin teknolojiyi öğrenme süreçlerinde etkili şekilde kullanmalarını destekliyoruz. Öğretmenlerimizi yenilikçi eğitim uygulamalarıyla buluşturuyor, mesleki gelişim süreçlerimizi veriye dayalı analitik yaklaşımlarla izliyor ve sürekli geliştiriyoruz."