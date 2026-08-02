Fikir insanlarına ihtiyacımız var

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, TercihFest 2026"ya katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Bilal Erdoğan, üniversitenin dünyanın sosyal bilimler alanındaki mükemmeliyet ve araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dünyanın çivisinin çıktığı, çalkantılı, öngörülemezliklerin yüksek olduğu çatışmalı bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, insanlığa yeni açılımlar sunabilecek, toplumların yaşadığı bunalım ve sorunlara çözüm üretebilecek lider düşünürlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yeni nesilleri çok daha farklı bir nosyonla yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, yazdığı kitap, makale ve konuşmalarıyla gençleri yeniden ilham sahibi yapabilecek düzeyde hakimiyeti olan fikir sahibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "21. Yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vadedecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var."

Fikri bağımsızlıktan kastının, içine kapanmak olmadığını dile getiren Erdoğan, geçmişten gelen müktesebata ve bugünün dünyasının literatürlerine hakim olarak 21. Yüzyıl'a yön verecek fikir önderlerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu arada Bilal Erdoğan; AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca bu yıl 3'üncüsü Kocaeli'nde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın ikinci gününde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gündeme ilişkin ve gençlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN GERÇEK VAKIF ÜNİVERSİTESİ

"Üniversitemizin öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarıyla ayakta durmasını hedefleyen bir vakıf anlayışıyla yola çıktık" ifadesini kullanan Bilal Erdoğan, şunları söyledi: "Nasıl bugün 400 yıllık Harvard Üniversitesi 55 milyar doları aşan geliriyle üniversitesini destekliyor, besliyor, öğrencilerden aldığı ücretle yıllık giderlerinin yüzde 6'sını, 7'sini sadece karşılıyor, biz de Harvard Üniversitesi gibiyiz diyebiliriz. Dolayısıyla burası Türkiye'nin gerçek vakıf üniversitesi. Dünyanın da bu alanda parmakla gösterilen bir üniversitesi olarak ortaya çıkacağız."

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

TercihFest 2026 programı, alanında uzman isimleri yaklaşık 1000 üniversite adayı ile buluşturuyor. Katılımcılar; kariyer ve tercih danışmanlığı uzmanları, üniversite öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle görüşme imkânı buluyor. Aynı zamanda zengin sosyal aktivitelerle dolu bir içerik sunuluyor.