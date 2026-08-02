Millete sevdalı herkese kapımız açık

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına İstanbul'un 39 ilçesini ve 16 milyon İstanbulluyu selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın kadın ve gençlik kollarıyla birlikte tam bir adanmışlık içinde hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan, gönülleri kazanmak amacıyla yola devam ettiklerini söyledi.

Teşkilatçılıkta yeni bir döneme geçildiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti;

İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah. Tam bir adanmışlık içinde, bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı hatta site site çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor.

6 AYDA 166 BİN 612 YENİ ÜYE

AK Parti, Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla; Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Ama durmak yok ha, yola devam, yola devam.

İstanbul il teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize 'Aramıza hoş geldiniz' diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabb'ime her zaman hamdettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum.

AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR

Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var, herkesin hikâyesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz.

Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmak, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana 'uğurlar olsun' dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de 'hoş geldin' der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

25 YILI MİLLETE HİZMETLE GEÇİRDİK

14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıldönümünü idrak edeceğiz. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim: AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de bu çatı altındadır.

SOSYAL KONUT KİRALAMA EYLÜLDE BAŞLIYOR, SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK

Kurallarını çekip yapımına başladığımız "Ev Sahibi Türkiye" projemizle 100 bin sosyal konutu İstanbul'a kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞACAĞIZ

Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2.3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplarına kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, kaynaklarımızı tüketen, on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselede süreci menziline ulaştıracağız.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLARINI KESEMEDİLER

Suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan birtakım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz.

MUHALEFET KENDİ SORUNUNU BİLE ÇÖZEMİYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâfidir. Bizim gündemimiz ile onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi içlerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyorlar.

ESKİSİ VE YENİSİYLE GÜNDEMLERİ FİGÜRAN!

Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

ESNAF VE SANATKÂRA YENİ KREDİ MÜJDESİ

Esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan Hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıyoruz. İşyeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2.5 milyon liradan 3.5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

CHP'DEN AK PARTİ'YE 14 KİŞİ KATILDI

CHP'den AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak'a rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.