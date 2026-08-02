Özel’e yollanan para MASAK raporunda çıktı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç örgütü ve rüşvet soruşturmasında, MASAK kayıtlarında dikkat çeken bir para transferi tespit edildi. İncelemeye göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ortağı olduğu Seçer Tarım Gıda Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak görev yapan Ali Seçer'in hesabından, soruşturma dosyalarında "Özgür Özel'in kasası" olarak yer alan tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan'a 17 Nisan 2023'te, açıklama kısmına "bağış" yazılarak tek işlemde 250 bin lira gönderildi.

PARA GELDİ, AMA TANIMIYORUM

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden yaklaşık bir ay önce yapılan transferin ardından Gözaçan, ifadesinde Ali Seçer'i tanımadığını, paranın seçim çalışmalarına destek amacıyla gönderilmiş olabileceğini öne sürdü. HTS incelemesinde Gözaçan ile Ali Seçer ve Vahap Seçer arasında doğrudan iletişim kaydına rastlanmadığı belirtildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 10 Haziran 2026'daki ilk operasyonda Demirhan Gözaçan, Cem Yüzer ve Anıl Demir tutuklandı. MASAK ve HTS incelemelerinin ardından 16 Temmuz 2026'da Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da düzenlenen ikinci operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık durumu nedeniyle Ali Seçer hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken, soruşturmanın MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri doğrultusunda çok yönlü sürdüğü bildirildi. Huzeyfe ATICI / SABAH