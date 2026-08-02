TİP'li Sera Kadıgil ve Ertuğrul Özkök'e "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sera Kadıgil'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör