250 milyonluk rüşvete ‘haberim yok’ perdesi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk operasyonunda sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği, 1 şüphelinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Soruşturmada, ekranlardaki "dürüst" imajın arkasından milyonluk şüpheli para transferleri, 250 milyon liralık dev rüşvet pazarlıkları ve şahsi dizi seti için belediye imkânlarının peşkeş çekildiği kirli bir çark çıktı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan Beşikçioğlu, etkin pişmanlığı reddederek suçlamaları kabul etmedi. Ancak Beşikçioğlu'nun "Haberim yoktu" savunması, dosyadaki banka kayıtları ve tanık beyanlarıyla çökertildi. Soruşturmanın en büyük delillerinden biri dev imar rantında yaşandı. İnşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon TL'lik rüşvet anlaşması yapıldığı; konut alanları için 70, ticari alanlar için 180 milyon TL karşılığında yönetimle anlaşıldığı kaydedildi. Proje sahibinin "Beşikçioğlu'nun da sözlü onayını aldık" ifadesine karşın Beşikçioğlu, bu pazarlıktan haberinin olmadığını ve rüşvet iddiasını kesin bir dille reddettiğini savundu.

REDDETMEKLE YETİNDİ

Bir müteahhit, ruhsat sonrası Beşikçioğlu'nun kendisine "İş yapmak istiyorsan iki otobüs parasını getireceksin" dediğini öne sürdü. Beşikçioğlu ise bu iddiayı "Tamamen asılsız ve soyut bir iddia" diyerek reddetti. Otopark kiralamak için döviz veren bir mağdur, Beşikçioğlu'nun odaya girip "Parayı Ozan'a verdin mi? 1,5 milyon TL vereceksin" dediğini beyan etti. Beşikçioğlu bu suçlamayı da kabul etmeyerek kimseyle böyle bir konuşma yapmadığını ileri sürdü. Çeşme'den İstanbul'a uzanan mal varlığını sıralayan Beşikçioğlu, aylık 2.5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka hesaplarındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Beşikçioğlu'nun banka hesaplarında bu gelirle uyumlu düzenli bir akış bulunamadı. Belediye Başkan Yardımcısı yaptığı mali müşaviri Gültekin Bayındır ve oğlundan, hesabına 7 milyon TL'yi aşkın para transfer edildi. Beşikçioğlu bu paraları "12 yıllık mali müşavirimdi, medya ve ticari faaliyetlerimin ödemeleridir" diyerek savunmaya çalıştı ancak somut fatura sunamadı.

DEKONT SUNAMADI

MASAK verileri, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Nefes Restoran şirketinden Beşikçioğlu'nun hesabına iki günde iki ayrı para transferi yapıldığını ortaya koydu. Şirket hesabından 26 Aralık 2024'te 700 bin TL, 27 Aralık 2024'te ise 275 bin TL olmak üzere toplam 975 bin TL gönderildi. Beşikçioğlu, "Yurt dışındayken otel ödemesi için kredi kartı limitim yetmedi, borç aldım, dönünce ödedim" dedi ancak geri ödeme dekontunu beyan edemedi.

Başrolünde oynadığı "Behzat Ç." dizisi için belediyenin tesis ve araçlarının kullanıldığını kabul eden Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin ise Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını iddia ederek belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

Adrese teslim çöp ihaleleri ve usulsüzlükler sorulduğunda Beşikçioğlu, "İhalelerde yetkim yok, usulsüzlükleri Sayıştay raporuyla öğrendim" dedi. Ancak belediyede doğrudan kendisine bağlı denetim birimlerinin bulunması savunmasıyla çelişti. Adaylık şartını sağlamak için ikametini Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını ise bizzat kabul etti.