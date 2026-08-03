Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Miliband ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü. Yeni görevinden dolayı tebrik eden Bakan Fİdan, görüşmede, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Miliband ile görüştü
DHA

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi.

Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BİRLEŞİK KRALLIK #ORTA DOĞU #HAKAN FİDAN #GAZZE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý