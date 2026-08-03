Bakan Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Bakan Gürlek Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüşecek
UMAY SENA SÜMER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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