Bakan Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.