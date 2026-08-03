Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık şaheserlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastanelerimiz ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin açılış ve taşınma süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Güçlü sağlık altyapımızı yeni yatırımlarla daha da ileri taşıyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör