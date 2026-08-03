Bakan Mustafa Çiftçi: Neredelerse mücadelemiz devam edecek!

'SAYILARINDA BÜYÜK ORANDA AZALIŞ VAR'

İçişleri Bakanlığının hayatın her alanında vatandaşlara dokunan hizmetler sunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Tabiri caizse doğumundan ölümüne kadar mutlaka her insanın İçişleri Bakanlığıyla bir irtibatı oluyor; bir teması oluyor. Can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek, göç politikalarına yön vermek, afet zamanlarında, afeti öncesinde, sırasında ve sonrasında yönetmek gibi görevlerimiz var." dedi.Göreve başladıklarında iki temel hedef belirlediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "Birincisi yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, ikincisi ise uyuşturucuyla mücadele. Toplumun en fazla şikâyet ettiği, muzdarip olduğu, canını yakan ve ızdırap duyduğu konulardan ikisiydi. Hamdolsun, yapılan operasyonların sayısının artmasıyla beraber emniyetimizin, jandarmamızın, adliyemizin ve Adalet Bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bunların sayısında büyük oranda azalış var." dedi.