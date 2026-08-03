CHP ‘figüran’ soruşturmasında Fatih Altaylı ifade verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine, ücret karşılığında figüran getirildiği iddiaları üzerine Gürsel Tekin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak haberi gerçektiren BirGün muhabiri Ebru Çelik, BirGün web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile SÖZCÜ TV muhabiri Nedim Bayhan ifade verdi.

ALTAYLI İFADE VERDİ

Ardından gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Altaylı, bugün İstanbul Adliyesine gelerek savcılığa ifade verdi.

Fatih Altaylı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "BirGün muhabiri Ebru Çelik'e. Şaşırdık mı! Tipik Kılıçdaroğlu beceriksizliği. Tipik rezillik. Bir de arınma diyorlar. Siz önce kendiniz arının" ifadelerini kullanmıştı.