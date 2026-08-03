SON DAKİKA! AKUT kurucusu Ali Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. 17 Temmuz'da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!