  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: "İsrail barış planına uymalı"

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: "İsrail barış planına uymalı"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü: İsrail barış planına uymalı
SABAH İNTERNET

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade etti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #İSRAİL #TÜRKİYE #MUHAMMED BİN SELMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý