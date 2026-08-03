SON DAKİKA I Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Kaynağı belirsiz para girişi...
Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenilmişti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gözaltına alınan Cem Küçük, "halkı yanıltcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BORÇ SAVUNMASI
Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri Cem Küçük ve gazeteci Tahir Sarıkaya arasında gerçekleşen çok sayıda para transferi olmuş. Küçük, bu transferler hakkında borç savunması yapmıştı.