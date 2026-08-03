Terörsüz Türkiye için kritik hafta

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa için yürütülen çalışmalar son aşamaya geldi. Güvenlik ve yargı bürokrasisinin koordinasyonunda hazırlanan düzenlemenin bu hafta gündeme gelmesi beklenirken, örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönemin kapısı aralanacak.

Sürecin en kritik başlıklarından biri olan silah bırakma mekanizması edinilen bilgilere göre sahadan gelen raporlarla yakından izleniyor. MİT Başkanlığının sahadaki gelişmeleri anbean takip ettiği, güvenlik birimlerinden gelen değerlendirmeler doğrultusunda sürecin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

TASFİYEYE BAĞLI

Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tutuklu örgüt mensuplarının hukuki durumları yeniden değerlendirilecek. Kaynaklar, örgütsel yapının tamamen ortadan kalkmasının ardından bazı tutuklular açısından tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceğini ancak bunun otomatik bir uygulama olmayacağını belirtiyor. Her dosyanın ayrı ayrı inceleneceği, nihai kararın ise Adalet Bakanlığı ve yargı mercilerinin yapacağı hukuki değerlendirmeler doğrultusunda verileceği ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları, bu sürecin kontrollü ve belirli kriterler çerçevesinde işletileceğini, topluma kazandırmaya yönelik uygulamalar üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Yetkililer, tüm hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesinden önce sahada silah bırakma sürecinin somut şekilde tamamlandığının güvenlik güçlerince teyit edilmesinin temel şart olduğuna dikkat çekiyor. Çerçeve yasanın da bu sürecin tamamlanmasının ardından uygulanacak hukuki altyapıyı oluşturacağı değerlendiriliyor.

Düzenlemenin ayrıntıları yasal teklifin bu hafta içerisinde TBMM gündemine gelmesiyle netleşmesi bekleniyor.