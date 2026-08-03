Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü yapılacak.Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

TOPLANTIYA İLK KEZ KATILACAKLAR

Yüksek Askeri Şura toplantısı, üyelerin Anıtkabir'i ziyareti sonrası Beştepe'de başlayacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura toplantısında verilen kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör