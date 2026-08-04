Akıl ve izan yoksunu

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerine tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Özkök'e, "Erdoğan'ı Franco'ya benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problem ve zihinsel bir sefalettir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur" diyerek tepki gösterdi. Çelik, "AK Parti diye bir parti yok" anlamına gelen sözleri için de "Sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir" ifadelerini kullandı.

ART NİYETLİ VE MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Özkök'ün, Erdoğan hakkında kullandığı çirkin ifadeler için "Siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir" ifadelerini kullandı.