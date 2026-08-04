Araç kiralama vaadiye vurgun yaptılar! Kırşehir’deki operasyonda 5 tutuklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 80 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y., S.K.D., S.A., T.A. ve Ş.A. yakalandı.