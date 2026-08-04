Bakan Gürlek duyurdu: 2,5 milyarlık ’Vatandaşlık’ vurgunu deşifre edildi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden, İstanbul merkezli sahte ekspertiz raporları düzenleyerek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

SAHTE EKSPERTİZ RAPORUYLA DEĞERLİ GÖSTERİLMİŞ

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının iş birliği, başsavcılıklar ile emniyet teşkilatının koordinasyonuyla suç örgütleri ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, düşük bedelli taşınmazların sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği, muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.

687 KİŞİ VATANDAŞLIK KAZANMIŞ

Soruşturmada, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi. Bu yöntemle 687 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şirkete el konularak kayyum atandı. 1.045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ile 10 banka hesabına el konuldu. Bakan Gürlek, usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.

"BÜTÜN İMKANLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK"

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör