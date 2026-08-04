Bakan Gürlek, Mumcu ailesiyle görüşecek
Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun ailesi, 24 Ocak 1993'teki suikasta ilişkin dosyanın son durumunu görüşmek üzere Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Talebe olumlu yanıt veren Bakan Gürlek'in, aileyle 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, soruşturmadaki son gelişmeler ve yürütülen çalışmalar ele alınacak. Suikastın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve yargılama yapılırken, yaklaşık yedi yıl sonra açılan "Umut Davası"nda bazı sanıklar mahkûm edildi. Ancak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmadığı ve azmettiricilerin kimliği konusundaki tartışmalar kamuoyunda sürüyor.