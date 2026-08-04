Başkan Erdoğan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Yüksek Askerî Şûra kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/6FGJjPP3a5— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 4, 2026