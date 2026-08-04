Başkan Erdoğan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.

Başkan Erdoğan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu kabul etti
DHA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

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