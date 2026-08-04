‘Çerçeve yasa’ imzaya açıldı

TBMM'de, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa teklifi için yoğun temaslar gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti yöneticileri, teklif ve Meclis sürecini değerlendirdi. AK Parti ayrıca MHP ve DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşerek düzenleme üzerindeki son değerlendirmeleri yaptı.

Teklif milletvekillerinin imzasına açılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacılar arasında yer alması bekleniyor. AK Parti, muhalefet partilerine teklif hakkında bilgi vererek düzenlemenin geniş uzlaşıyla yasalaşmasını hedefliyor.

Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduktan sonra Adalet Komisyonu ve Genel Kurul'da görüşülmesi, hafta sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor.

Yaklaşık 12-15 maddeden oluşacak ve süreli uygulanacak düzenleme yalnızca PKK ve KCK üyelerini kapsayacak; FETÖ ve diğer örgütler kapsam dışında tutulacak.

LİDER KADROSU KAPSAM DIŞI KALACAK İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK

Düzenleme üst düzey örgüt yöneticileri ile adam öldürme suçundan hüküm giyenleri kapsam dışı bırakıyor. Silah bırakma sürecini izlemek amacıyla bir izleme kurulu ve TBMM'de bilgilendirme mekanizması kurulması planlanıyor. Diğer yandan İmralı'ya hafta sonu ziyarette bulunan DEM heyeti dün Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir sayfalık yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İmralı'nın sürece ilişkin mesajları da yer aldı. Mesajda "Bin kilometrelik yol bir adımla başlar" denilirken "En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız" görüşüne yer verildi.